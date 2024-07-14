Будут ли автоматически выписывать штрафы за необновление данных в ТЦК: ответ Минобороны
В Украине не предусмотрены автоматические штрафы для всех, кто не обновит свои военно-учетные данные до 16 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора Департамента кадровой политики Минобороны Украины Марка Андрусяка.
Андрусяк напомнил, что 16 июля заканчивается двухмесячный срок для обновления военно-учетных данных. Таким образом власти хотели установить справедливый подход ко всем гражданам в вопросе выполнения своего конституционного военного обязательства.
Граждане должны были обновить место своего проживания, номер телефона и электронный адрес. При этом мужчины, которые не обновили свои данные, могут быть притянуты к административной ответственности - им грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.
Директор Департамента кадровой политики Минобороны подчеркнул, что его ведомство не поддерживает продление сроков для обновления военно-учетных данных. Для этого было достаточно времени.
У Андрусяка также поинтересовались, всем ли будут автоматически выписывать штрафы за необновление данных.
"Законом Украины и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов", - ответил он.
При этом чиновник уточнил, что штрафы могут наложить в течение трех месяцев от момента обнаружения правонарушения до одного года с момента его совершения.
Что предшествовало
Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Документ, в частности, предусматривал обязательное обновление военно-учетных данных для мужчин в возрасте от 17 до 60 лет.
Обновить данные можно тремя способами - в ТЦК, ЦНАПах или приложении "Резерв+".
При этом, как отмечали ранее в Минобороны, обновление данных подтверждает метка времени, которая указана в электронном или бумажном военно-учетном документе.
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