Чи буде відстрочка від служби аспірантам та опікунам людей з інвалідністю: що вирішив комітет ВР

"Сьогодні на засіданні комітету ми узагальнили всі законодавчі поправки, які стосуються права на відстрочку від призову на військову службу осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю", - розповів Веніславський.

За його словами відстрочка від призову, зокрема, буде передбачатись для осіб, у кого:

дружина (чоловік) І чи ІІ групи інвалідності;

дружина (чоловік) має ІІI групу інвалідності, що встановлена внаслідок відсутності кінцівок, одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей);

один зі своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або один з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю;

для членів сімʼї другого ступеню споріднення з особою з інвалідністю I або ІІ групи, які зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за відсутності членів сім'ї першого ступеню споріднення чи їх неможливості здійснювати догляд внаслідок того, що вони самі потребують догляду).

Також на засіданні комітету було прийняте рішення, що всі студенти, які навчаються на денній формі й здобувають послідовну освіту, також мають право на відстрочку від призову. Те ж стосується аспірантів та докторантів як на бюджетній, так і на контрактній формі навчання.

"Просто надалі Міністерство освіти буде проводити перевірку, чи людина реально здобуває науковий ступінь, чи вона просто заплатила гроші, щоб отримати право на відстрочку. Водночас здобуття паралельної освіти - тобто другої, третьої вищої, різнопрофільних - не надаватимуть права на відстрочку", - пояснив нардеп.

За словами Веніславського, цього тижня комітет "взяв непоганий темп роботи". За одне засідання нардепи проходять 500 і більше законодавчих поправок.

"Тому я прогнозую, що у нас є всі шанси до кінця наступного тижня вийти на фінальний варіант законопроекту і направити його з висновком комітету до парламенту. Ми плануємо працювати доки не розглянемо всі поправки - тобто з понеділка починаємо і працюємо до завершення. Думаю, що в наступну п'ятницю ми вже зможемо винести його на розгляд Ради", - додав нардеп.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.

Новий законопроект уже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту.

Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.