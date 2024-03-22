Чи буде відстрочка від служби аспірантам та опікунам людей з інвалідністю: що вирішив комітет ВР

В Україні аспіранти, студенти, які навчаються на денній формі й здобувають послідовну освіту, а також опікуни людей з інвалідністю матимуть право на відстрочку від мобілізації.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.
"Сьогодні на засіданні комітету ми узагальнили всі законодавчі поправки, які стосуються права на відстрочку від призову на військову службу осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю", - розповів Веніславський.
За його словами відстрочка від призову, зокрема, буде передбачатись для осіб, у кого:
Також на засіданні комітету було прийняте рішення, що всі студенти, які навчаються на денній формі й здобувають послідовну освіту, також мають право на відстрочку від призову. Те ж стосується аспірантів та докторантів як на бюджетній, так і на контрактній формі навчання.
"Просто надалі Міністерство освіти буде проводити перевірку, чи людина реально здобуває науковий ступінь, чи вона просто заплатила гроші, щоб отримати право на відстрочку. Водночас здобуття паралельної освіти - тобто другої, третьої вищої, різнопрофільних - не надаватимуть права на відстрочку", - пояснив нардеп.
За словами Веніславського, цього тижня комітет "взяв непоганий темп роботи". За одне засідання нардепи проходять 500 і більше законодавчих поправок.
"Тому я прогнозую, що у нас є всі шанси до кінця наступного тижня вийти на фінальний варіант законопроекту і направити його з висновком комітету до парламенту. Ми плануємо працювати доки не розглянемо всі поправки - тобто з понеділка починаємо і працюємо до завершення. Думаю, що в наступну п'ятницю ми вже зможемо винести його на розгляд Ради", - додав нардеп.
Наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.
Новий законопроект уже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту.
Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.
Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.
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