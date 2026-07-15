Чи буде в Україні банкнота 5000 гривень: що кажуть в НБУ про топ-номінали

Після презентації Національним банком нової банкноти номіналом 2 000 гривень, серед українців почали ширитися запитання: чи варто очікувати на ще більший номінал - 5 000 гривень.
Якими критеріями керуються НБУ при розширенні банкнотного ряду та чому обрали саме таку суму для нової "найвищої" купюри - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Національний банк України пояснив причини введення в обіг нової банкноти номіналом 2 000 гривень. В НБУ наголошують, що банкнотний ряд не є статичним і має відповідати змінам в економіці.
Рішення про введення нового номіналу базується на сукупності факторів:
Щоб банкомати та платіжні термінали могли правильно розпізнавати, приймати та видавати нову купюру, їх потрібно технічно переналаштувати.
Національний банк надасть банкам та інкасаторським компаніям безкоштовну технічну допомогу, щоб вони вчасно підготували техніку для роботи з новою банкнотою.
Національний банк України аналізує економічну ситуацію та досвід інших країн, коли вирішує, які купюри вводити в обіг. На даному етапі експерти НБУ дійшли висновку, що саме 2 000 гривень є оптимальним найвищим номіналом для української економіки.