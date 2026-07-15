Будет ли в Украине банкнота 5000 гривен: что говорят в НБУ о топ-номиналах

После презентации Национальным банком новой банкноты номиналом 2 000 гривен, среди украинцев начали распространяться вопросы: стоит ожидать еще больший номинал - 5 000 гривен.
Какими критериями руководствуются НБУ при расширении банкнотного ряда и почему выбрали именно такую сумму для новой "высшей" купюры - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Национальный банк Украины объяснил причины введения в обращение новой банкноты номиналом 2000 гривен. В НБУ отмечают, что банкнотный ряд не статический и должен соответствовать изменениям в экономике.
Решение о введении нового номинала базируется на совокупности факторов:
Чтобы банкоматы и платежные терминалы могли правильно распознавать, принимать и выдавать новую купюру, нужно технически перенастроить их.
Национальный банк предоставит банкам и инкассаторским компаниям бесплатную техническую помощь, чтобы они своевременно подготовили технику для работы с новой банкнотой.
Национальный банк Украины анализирует экономическую ситуацию и опыт других стран, когда решает какие купюры вводить в обращение. На данном этапе эксперты НБУ пришли к выводу, что именно 2 000 гривен являются оптимальным высоким номиналом для украинской экономики.