Чи буде в Україні 40-градусна спека: відповідь Укргідрометцентру

Чи буде в Україні 40-градусна спека

"За розрахунками, які є на сьогодні, бачимо тенденцію до того, що вихідні і початок наступного тижня будуть досить спекотними. Показники температури у більшості областей будуть у межах 27-34 градусів, а на півдні - 35-37 градусів. Поки що, 40 градусної спеки на півдні, як це було у липні, за прогнозами не передбачається", - говорить Птуха.

Вона додала, що оскільки вже серпень, то ночі стають довшими, відповідно є дещо триваліший період вночі для повітря, щоб воно охолонуло.

"Тому сподіваємося, що ця хвиля тепла буде вже не такою виснажливою, але знову ж таки, денні години, звичайно, на цих вихідних (17-18 серпня - Ред.) і на початку наступного тижня будуть досить спекотні", - каже експертка.

Прогноз погоди на 17-18 серпня (скриншот сайту meteo.gov.ua)

За словами Птухи, на вихідних у західних областях можуть бути короткочасні грозові дощі.

"На вихідних уже не буде такого потужного впливу антициклона Mashal, тому може виникати хмарність, переважно у північно-західних областях. Втім у більшості регіонів утримуватиметься погода без опадів, але водночас такої стабільно ясно і безвітряної погоди, як зараз, не буде", - додає метеорологиня.