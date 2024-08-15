Будет ли в Украине 40-градусная жара: ответ Укргидрометцентра

Будет ли в Украине 40-градусная жара

"По расчетам, которые есть на сегодняшний день, видим тенденцию к тому, что выходные и начало следующей недели будут достаточно жаркими. Показатели температуры в большинстве областей будут в пределах 27-34 градусов, а на юге - 35-37 градусов. Пока, 40 градусной жары на юге, как это было в июле, по прогнозам не предвидится", - говорит Птуха.

Она добавила, что поскольку уже август, то ночи становятся длиннее, соответственно теперь есть несколько более длительный период ночью для воздуха, чтобы оно остыло.

"Поэтому надеемся, что эта волна тепла будет уже не такой утомительной, но опять же, дневные часы, конечно, в эти выходные (17-18 августа - Ред.) и в начале следующей недели будут достаточно жаркие", - говорит эксперт.

Прогноз погоды на 17-18 августа (скриншот сайта meteo.gov.ua).

По словам Птухи, в выходные в западных областях могут быть кратковременные грозовые дожди.

"На выходных уже не будет такого мощного влияния антициклона Mashal, поэтому может возникать облачность, преимущественно в северо-западных областях. В большинстве регионов будет удерживаться погода без осадков, но в то же время такой стабильно ясно и безветренной погоды, как сейчас, не будет", - добавляет метеоролог.