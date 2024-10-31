Чи буде Україна вимагати від МКС ордер на арешт Кім Чен Ина: відповідь Зеленського

Зокрема, у Зеленського запитали, чи буде Україна подавати на північнокорейського диктатора Кім Чен Ина в Міжнародний кримінальний суд, за прикладом, як це було з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми будемо приймати рішення після бойового застосування армії КНДР проти громадян України. Але, якщо Південна Корея буде підтримувати відповідні наші шляхи, то, я думаю, разом із союзниками ми готові до відповідних кроків", - відповів Зеленський.

Війська КНДР у Росії

Нещодавно з’явилися повідомлення про те, що Північна Корея (КНДР) відправила війська до Росії. За даними розвідки США та українських джерел, близько 10 тисяч солдатів КНДР пройшли тренування на території Росії, і деякі з них перемістилися ближче до України, де їх бачили в російській формі й з російським обладнанням.

Міжнародні партнери засуджують таку співпрацю, вважаючи її небезпечним прецедентом, який може вплинути на глобальну безпеку.