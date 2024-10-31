RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Будет ли Украина требовать от МУС ордер на арест Ким Чен Ына: ответ Зеленского

Фото: Ким Чен Ын, лидер КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Решения по ответу Северной Кореи будут приниматься после боевого применения солдат КНДР в Украине. Это может быть обращение в Международный уголовный суд.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

В частности, у Зеленского спросили, будет ли Украина подавать на северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Международный уголовный суд по примеру, как это было с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы будем принимать решения после боевого применения армии КНДР против граждан Украины. Но если Южная Корея будет поддерживать соответствующие наши пути, то, я думаю, вместе с союзниками мы готовы к соответствующим шагам", - ответил Зеленский.

Войска КНДР в России

Недавно появились сообщения о том, что Северная Корея (КНДР) отправила войска в Россию. По данным разведки США и украинских источников, около 10 тысяч солдат КНДР прошли тренировки на территории России, и некоторые из них переместились поближе к Украине, где их видели в российской форме и с российским оборудованием.

Международные партнеры осуждают такое сотрудничество, считая его опасным прецедентом, который может повлиять на глобальную безопасность.

Ордеры МКС против России

В марте прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Кроме этого, ордер был издан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМКСКНДРКим Чен Ын