Чи буде Україна в НАТО через рік після припинення вогню: відповідь Сунака

Сунака запитали, чи бачить він вступ України до НАТО протягом року після закінчення війни з Росією.

"Цей саміт є дуже важливим моментом на шляху до членства, і коли умови дозволять, членство станеться", - сказав він.

Окрім того, прем'єр Британії додав, що, на його думку, саміт дуже чітко показав, що люди вважають, що Україна буде і повинна бути членом НАТО: "Це те, що ви почули голосно і чітко на цьому саміті".

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті у Литві Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу до НАТО.

При цьому країни-члени НАТО узгодили спільне комюніке щодо України, в якому окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в Альянсі. Зокрема, вони визначили, що Україна отримає запрошення після того, як країни блоку погодяться на це, і держава виконає певні умови.

До того ж, країни G7 погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України.

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