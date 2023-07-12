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Чи буде Україна в НАТО через рік після припинення вогню: відповідь Сунака

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Середа 12 липня 2023 18:39
Чи буде Україна в НАТО через рік після припинення вогню: відповідь Сунака Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна зможе приєднатися до НАТО, коли дозволять умови. При цьому саміт у Вільнюсі став важливим моментом на шляху держави до членства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака на запитання Bloomberg.

Сунака запитали, чи бачить він вступ України до НАТО протягом року після закінчення війни з Росією.

"Цей саміт є дуже важливим моментом на шляху до членства, і коли умови дозволять, членство станеться", - сказав він.

Окрім того, прем'єр Британії додав, що, на його думку, саміт дуже чітко показав, що люди вважають, що Україна буде і повинна бути членом НАТО: "Це те, що ви почули голосно і чітко на цьому саміті".

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті у Литві Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу до НАТО.

При цьому країни-члени НАТО узгодили спільне комюніке щодо України, в якому окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в Альянсі. Зокрема, вони визначили, що Україна отримає запрошення після того, як країни блоку погодяться на це, і держава виконає певні умови.

До того ж, країни G7 погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України.

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