Будет ли Украина в НАТО через год после прекращения огня: ответ Сунака

Украина сможет присоединиться к НАТО, когда разрешат условия. При этом саммит в Вильнюсе стал важным моментом на пути государства к членству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Риши Сунака на вопрос Bloomberg .

Сунака спросили, видит ли он вступление Украины в НАТО в течение года после окончания войны с Россией.

"Этот саммит очень важный момент на пути к членству, и когда условия позволят, членство произойдет", - сказал он.

Кроме того, премьер Британии добавил, что, по его мнению, саммит очень ясно показал, что люди считают, что Украина будет и должна быть членом НАТО: "Это то, что вы услышали громко и четко на этом саммите".

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите в Литве Украина так и не получила четких условий и графика вступления в НАТО.

При этом страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе. В частности, они определили, что Украина получит приглашение после того, как страны блока согласятся с этим, и государство выполнит определенные условия.

К тому же, страны G7 согласовали совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

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