Чи буде цьогоріч сніжна зима в Україні: кліматолог дала прогноз

Зима в Україні 2027

За її словами, утворення стійкого снігового покриву малоймовірне, якщо температура повітря залишатиметься додатною. Сніг швидко танутиме, а тому навіть за значної кількості опадів тривалого снігового покриву може не бути.

Водночас коливання температури поблизу нуля створюватимуть небезпечні погодні умови.

Зокрема, можливі ожеледь, налипання мокрого снігу та крижаний дощ. Особливо це стосується регіонів, де температура повітря часто змінюватиметься від мінусової до плюсової.

Також Балабух зазначила, що цьогоріч в Україні очікують зиму на 1-2 градуси теплішою за норму. І це характерно буде для всіх місяців.

Найвищі середні температури очікуються на півдні, Закарпатті, а також на Кіровоградщині та в Дніпропетровській області, де середня за зиму температура повітря може бути у межах від 0 до +2 градусів.

А найнижчі температури ймовірні на північному сході країни та на високогір'ї Карпат, де в середньому за зиму може бути мінус 3-4 градуси і нижче.