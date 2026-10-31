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Будет ли в этом году снежная зима в Украине: климатолог дала прогноз

09:33 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Василина Копытко
Какой будет зима в Украине (коллаж РБК-Украина)

Этой зимой в Украине может выпасть на 20-40% больше осадков нормы. Однако это не означает, что зима будет снежной: из-за преобладания теплого воздуха из Атлантики осадки будут часто выпадать в виде дождя или мокрого снега.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Зима в Украине 2027

По ее словам, образование устойчивого снежного покрова маловероятно, если температура воздуха будет оставаться выше нуля. Снег будет быстро таять, а потому даже при значительном количестве осадков длительного снежного покрова может не быть.

В то же время, колебания температуры около нуля будут создавать опасные погодные условия.

В частности, возможны гололедица, налипание мокрого снега и ледяной дождь. Особенно это касается регионов, где температура воздуха будет часто меняться от минусовой до плюсовой.

Также Балабух отметила, что в этом году в Украине ожидают зиму на 1-2 градуса теплее нормы. И это будет характерно для всех месяцев.

Самые высокие средние температуры ожидаются на юге, Закарпатье, а также в Кировоградской и Днепропетровской области, где средняя за зиму температура воздуха может быть в пределах от 0 до +2 градусов.

А самые низкие температуры возможны на северо-востоке страны и на высокогорье Карпат, где в среднем за зиму может быть минус 3-4 градуса и ниже.

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