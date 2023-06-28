Чи буде цього року в Україні Саміт перших леді та джентльменів: що каже Зеленська

"Так, цього року ми плануємо проводити третій Саміт перших леді та джентльменів і обов'язково хочемо провести його в Україні. Ми вже закріпили за собою це лідерство і не хочемо його втрачати. Сподіваємося, що він пройде восени. Уже йдуть запрошення і експертів, і перших леді, джентльменів, всіх, хто може взяти участь", - розповіла вона.

За її словами темою саміту буде ментальне здоров'я. Зеленська пояснила, що це тема, яка турбує не тільки Україну, а і весь світ, це загальне питання для всіх. Але Україна дійсно має стати лідером також і в цьому аспекті, тому що вона зараз є "полігоном", де розробляються нові рішення.

"Такого досвіду, як у нас, немає у жодної країни. І окремими панелями, думаю, ми будемо розглядати саме ментальне здоров'я підлітків і молоді. Це люди, які будуть приймати рішення через 2-3 роки. І це дійсно дуже цікава аудиторія, яка має мати можливість висловитися, і ми маємо дати їм таку можливість", - зазначила перша леді.

Саміти перших леді та джентльменів

Вперше Саміт перших леді та джентльменів, організатором якого була Олена Зеленська, відбувся 23 серпня 2021 року. Тоді було прийнято важливу декларацію про міжнародне співробітництво та сприяння розв'язанню гуманітарних проблем та досягненню Цілей сталого розвитку ООН.

Другий Саміт перших леді та джентльменів відбувся 23 липня 2022 року. Головною темою заходу стала людина та роль людського капіталу у розвитку держави.