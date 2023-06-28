Будет ли в этом году в Украине Саммит первых леди и джентльменов: что говорит Зеленская

"Да, в этом году мы планируем проводить третий Саммит первых леди и джентльменов и обязательно хотим провести его в Украине. Мы уже закрепили за собой это лидерство и не хотим его терять. Надеемся, что он пройдет осенью. Уже идут приглашения и экспертов, и первых леди, джентльменов, всех, кто может поучаствовать", - рассказала она.

По ее словам, темой саммита будет ментальное здоровье. Зеленская объяснила, что это тема, которая беспокоит не только Украину, но и весь мир, это общий вопрос для всех. Но Украина действительно должна стать лидером также и в этом аспекте, потому что она является "полигоном", где разрабатываются новые решения.

"Такого опыта, как у нас, нет ни у одной страны. И отдельными панелями, думаю, мы будем рассматривать именно ментальное здоровье подростков и молодежи. Это люди, которые будут принимать решения через 2-3 года. И это действительно очень интересная аудитория, которая должна иметь возможность высказаться, и мы должны предоставить им такую возможность", - отметила первая леди.

Саммиты первых леди и джентльменов

Впервые Саммит первых леди и джентльменов, организатором которого была Елена Зеленская, состоялся 23 августа 2021 года. Тогда была принята важная декларация о международном сотрудничестве и содействии решению актуальных гуманитарных проблем и достижению Целей устойчивого развития ООН.

Второй Саммит первых леди и джентльменов состоялся 23 июля 2022 года. Главной темой мероприятия стал человек и роль человеческого капитала в развитии государства.