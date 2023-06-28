RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет ли в этом году в Украине Саммит первых леди и джентльменов: что говорит Зеленская

Фото: первая леди Украины Елена Зеленская (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Саммит первых леди и джентльменов в этом году состоится. Он будет уже третьим, и его проведение планируется в именно Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала первая леди Украины Елена Зеленская.

"Да, в этом году мы планируем проводить третий Саммит первых леди и джентльменов и обязательно хотим провести его в Украине. Мы уже закрепили за собой это лидерство и не хотим его терять. Надеемся, что он пройдет осенью. Уже идут приглашения и экспертов, и первых леди, джентльменов, всех, кто может поучаствовать", - рассказала она.

По ее словам, темой саммита будет ментальное здоровье. Зеленская объяснила, что это тема, которая беспокоит не только Украину, но и весь мир, это общий вопрос для всех. Но Украина действительно должна стать лидером также и в этом аспекте, потому что она является "полигоном", где разрабатываются новые решения.

"Такого опыта, как у нас, нет ни у одной страны. И отдельными панелями, думаю, мы будем рассматривать именно ментальное здоровье подростков и молодежи. Это люди, которые будут принимать решения через 2-3 года. И это действительно очень интересная аудитория, которая должна иметь возможность высказаться, и мы должны предоставить им такую возможность", - отметила первая леди.

Саммиты первых леди и джентльменов

Впервые Саммит первых леди и джентльменов, организатором которого была Елена Зеленская, состоялся 23 августа 2021 года. Тогда была принята важная декларация о международном сотрудничестве и содействии решению актуальных гуманитарных проблем и достижению Целей устойчивого развития ООН.

Второй Саммит первых леди и джентльменов состоялся 23 июля 2022 года. Главной темой мероприятия стал человек и роль человеческого капитала в развитии государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Зеленская