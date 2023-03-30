Чи буде транспорт у Києві працювати під час тривоги: Кличко відповів на петицію

В Києві і надалі транспорт буде зупинятись під час повітряних тривог. Влада столиці не підтримала петицію, в якій просили, щоб транспорт прямував за вказаним маршрутом попри повітряну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь мера Києва Віталія Кличка на відповідну петицію .

"Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі", - йдеться у відповіді мера.

При цьому Кличко підкреслив, що призупинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після її завершення вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними документами.

Також голова столиці нагадав алгоритм дій водія громадського транспорту під час повітряної тривоги: