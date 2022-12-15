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Чи буде тимчасове припинення вогню на Новий рік: відповідь Генштабу ЗСУ

Фото: у Генштабі ЗСУ оцінили, чи будуть бойові дії на Новий рік (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Новий рік не стане причиною для припинення бойових дій на фронті. Українські захисники продовжать знищувати ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі", - сказав Громов.

Нагадаємо, за словами Олексія Громова, російське керівництво змінило стратегічні плани щодо України після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській та Херсонській областях. Окупанти зосередилися на захопленні Луганської та Донецької областей.

Крім того, він представник Генштабу ЗСУ заявив, що Росія масованими обстрілами намагається виснажити українців та партнерів і перевести війну у тривалий збройний конфлікт.

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