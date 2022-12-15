ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тривале протистояння та виснаження. Громов пояснив причину масованих ударів Росії

Новость на русском →
Четвер 15 грудня 2022 11:51
Тривале протистояння та виснаження. Громов пояснив причину масованих ударів Росії Фото: тривале протистояння та виснаження. Громов пояснив причину масових російських ударів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація розраховує перевести війну в Україну у тривале збройне протистояння. Жалюгідними обстрілами ворог намагається виснажити нашу країну та союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Кремль усвідомлює, що у короткостроковій перспективі досягти перемоги у війні неможливо, тому прагне перевести конфлікт у тривале збройне протистояння, спрямоване на виснаження України та наших партнерів", - заявив Громов.

За словами заступника начальника Генштабу, масованими обстрілами ворог намагається примусити нашу країну до переговорів та створити стратегічну паузу для відновлення й накопичення своїх сил. Удари по об'єктах енергетичної інфраструктури завдаються з метою психологічного та економічного тиску.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єра України Дениса Шмигаля, Росія провалила спробу занурити нашу країну в блекаут попри регулярні масовані обстріли та атаки дронами.

Також нещодавно в ЗСУ оцінили ризик нового масованого удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Нарощування темпу наступу ЗСУ біля Сватового та ворожі штурми під Бахмутом: карти боїв
Нарощування темпу наступу ЗСУ біля Сватового та ворожі штурми під Бахмутом: карти боїв
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни