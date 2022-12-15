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Будет ли временное прекращение огня на Новый год: ответ Генштаба ВСУ

Фото: в Генштабе ВСУ оценили, будут ли боевые действия на Новый год (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Новый год не станет причиной для прекращения боевых действий на фронте. Украинские защитники продолжат уничтожать врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле", - сказал Громов.

Напомним, по словам Алексея Громова, российское руководство изменило стратегические планы по Украине после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Оккупанты сосредоточились на захвате Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, представитель Генштаба ВСУ заявил, что Россия массированными обстрелами пытается истощить украинцев и партнеров и перевести войну в длительный вооруженный конфликт.

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