Чи буде стрибок курсу долара: як результати виборів у США вплинуть на Україну

"На моє переконання, прямого зв’язку результатів виборів з курсом долара в Україні немає. Скоріше можемо говорити про вибори в США, як непрямий чинник, який лише вкупі з іншими факторами (воєнними, енергетичними, внутрішньополітичними тощо), в тому числі економічними, можуть вплинути на курсові показники", - сказав він.

Як зазначив банкір, головні страхи криються в тому, що один з кандидатів в разі своєї перемоги може скоротити/скасувати допомогу США (як воєнну, так і економічну), переклавши весь тягар на країни ЄС. Також є побоювання, що може бути здійснена спроба ревізії вже ухвалених рішень, що може поставити під сумнів отримання вже схваленого кредиту від країн G7 на 50 млрд доларів, майже половину якого буде надано США.

"Водночас до 20 січня 2025 року (поки новообраний президент США стане до виконання своїх обов’язків) всі страхи є більш гіпотетичними, а не реальними", - вважає Мамедов.

Банкір не виключив, що в разі перемоги "кандидата із суперечливими тезами про Україну і війну", наша країна може відчути певний психологічний тиск на готівковому ринку:

"Ми припускаємо, що попит на валюту ситуативно може зрости. Однак це буде тимчасовим, адже, по-перше, американський долар не є дефіцитом, пропозиція може впоратися з попитом", - сказав він.

Як зазначив Мамедов, на валютному ринку України діє досить ефективний режим "керованої гнучкості" НБУ, що мінімізує ризик неконтрольованого обвалу гривні. На його думку, є підстави говорити про певну стабільність і прогнозованість курсових показників до кінця року.

Банкір нагадав, що на кінець 2024 року закладений в бюджеті курс долара складає 42,1 грн. "Нацбанк залишається головним гравцем на валютному ринку і його стратегія є досить ефективною в надскладних умовах війни", - додав голова правління Глобус Банку.