Будет ли скачок курса доллара: как результаты выборов в США повлияют на Украину

"По моему убеждению, прямой связи результатов выборов с курсом доллара в Украине нет. Скорее можем говорить о выборах в США, как косвенном факторе, который только вместе с другими факторами (военными, энергетическими, внутриполитическими и т.п.), в том числе экономическими, могут повлиять на курсовые показатели", – сказал он.

Как отметил банкир, главные страхи кроются в том, что один из кандидатов в случае своей победы может сократить/отменить помощь США (как военную, так и экономическую), переложив все бремя на страны ЕС. Также есть опасения, что может быть предпринята попытка ревизии уже принятых решений, что может подвергнуть сомнению получение уже одобренного кредита от стран G7 на 50 млрд долларов, почти половина которого будет предоставлена США.

"В то же время до 20 января 2025 года (пока новоизбранный президент США приступит к выполнению своих обязанностей) все страхи скорее гипотетичны, а не реальны", - считает Мамедов.

Банкир не исключил, что в случае победы "кандидата с противоречивыми тезисами об Украине и войне", наша страна может ощутить определенное психологическое давление на наличном рынке:

"Мы предполагаем, что спрос на валюту ситуативно может возрасти. Однако это будет временным, ведь, во-первых, американский доллар не дефицит, предложение может справиться со спросом", - сказал он.

Как отметил Мамедов, на валютном рынке Украины действует достаточно эффективный режим "управляемой гибкости" НБУ, минимизирующий риск неконтролируемого обвала гривны. По его мнению, есть основания говорить об определенной стабильности и прогнозируемости курсовых показателей до конца года.

Банкир напомнил, что к концу 2024 года заложенный в бюджете курс доллара составляет 42,1 грн. "Нацбанк остается главным игроком на валютном рынке и его стратегия достаточно эффективна в сверхсложных условиях войны", - добавил председатель правления Глобус Банка.