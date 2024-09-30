Чи буде сніг в Україні десь ще, крім Карпат: відповідь синоптика

У ніч з понеділка, 30 вересня, на вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат можуть фіксувати подекуди змішану фазу опадів - дощ із мокрим снігом.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Експерт пояснила, що, згідно з наявними прогнозами, снігу ніде, окрім високогір'я Карпат, наразі не очікують.
"Ще цієї ночі (з понеділка, 30 вересня, на вівторок, 1 жовтня, - Ред.) там може бути подекуди змішана фаза опадів - дощ із мокрим снігом - але надалі там переважатиме погода без опадів", - розповіла синоптик.
Вона додала, що зараз в Україні спостерігається нерівномірний розподіл температурних показників.
"Можна їх поділити умовно так, що по західних областях, наприклад якщо брати завтрашній день, то там ніч взагалі прохолодна 3-8 градусів, вдень 8-13°С. Але на решті територій в той самий час вночі 9-16°С, вдень 17-22°С. А на сході країни навіть до 25 градусів може прогрітись приземний шар повітря", - пояснила Птуха.
Вона уточнила, що в п'ятницю-суботу (4-5 жовтня) очікується "певна перебудова синоптичних процесів".
"І в більшості регіонів буде поширюватись більш прохолодна повітряна маса", - зауважила синоптик.
Водночас вона додала, що про сніг при цьому не йдеться.
"Але у Карпатах - так, ще завтра (1 жовтня, - Ред.) у нас прохолодно. Дощ і мокрий сніг. Температура вночі від 4 тепла до 1 морозу. В денні години +4+9°С", - підсумувала представниця УкрГМЦ.
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у вівторок, 1 жовтня, дощі очікуються у західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях і в Криму. На решті території - без опадів.
Вітер очікується північно-західний, на Лівобережжі - східний, 7-12 м/с. У східних, Запорізькій та Одеській областях - місцями пориви 15-20 м/с.
Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях:
На решті території вночі 9-16°С, вдень 17-22°С. На сході країни - до 25°С.
Впродовж наступних кількох діб - переважно без опадів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря та випав перший сніг.
Користувачі соціальних мереж і медіа активно діляться кадрами, на яких видно засніжені схили та ліси.
Тим часом в деяких інших регіонах зранку понеділка, 30 вересня, мешканці зафіксували суттєве забруднення повітря пилом. Користувачі соціальних мереж почали публікувати відповідні фото та відео, на яких можна побачити, що повітря "має колір".
При цьому представники місцевої влади рекомендували людям обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.
Дещо згодом в Українському гідрометеорологічного центру пояснили, що пилова буря прийшла на територію нашої країни з Каспійської низовини та розповіли, в яких саме областях України осідає цей дрібний пил.
Експерти розповіли також, що пил потраплятиме в Україну "хвилями", тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.
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