Чи буде сніг в Україні десь ще, крім Карпат: відповідь синоптика

Чи буде сніг десь ще, крім Карпат

Експерт пояснила, що, згідно з наявними прогнозами, снігу ніде, окрім високогір'я Карпат, наразі не очікують.

"Ще цієї ночі (з понеділка, 30 вересня, на вівторок, 1 жовтня, - Ред.) там може бути подекуди змішана фаза опадів - дощ із мокрим снігом - але надалі там переважатиме погода без опадів", - розповіла синоптик.

Вона додала, що зараз в Україні спостерігається нерівномірний розподіл температурних показників.

"Можна їх поділити умовно так, що по західних областях, наприклад якщо брати завтрашній день, то там ніч взагалі прохолодна 3-8 градусів, вдень 8-13°С. Але на решті територій в той самий час вночі 9-16°С, вдень 17-22°С. А на сході країни навіть до 25 градусів може прогрітись приземний шар повітря", - пояснила Птуха.

Вона уточнила, що в п'ятницю-суботу (4-5 жовтня) очікується "певна перебудова синоптичних процесів".

"І в більшості регіонів буде поширюватись більш прохолодна повітряна маса", - зауважила синоптик.

Водночас вона додала, що про сніг при цьому не йдеться.

"Але у Карпатах - так, ще завтра (1 жовтня, - Ред.) у нас прохолодно. Дощ і мокрий сніг. Температура вночі від 4 тепла до 1 морозу. В денні години +4+9°С", - підсумувала представниця УкрГМЦ.

Яку погоду принесе українцям початок жовтня

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у вівторок, 1 жовтня, дощі очікуються у західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях і в Криму. На решті території - без опадів.

Вітер очікується північно-західний, на Лівобережжі - східний, 7-12 м/с. У східних, Запорізькій та Одеській областях - місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях:

вночі 3-8 градусів тепла

вдень 8-13 градусів за Цельсієм

На решті території вночі 9-16°С, вдень 17-22°С. На сході країни - до 25°С.

Впродовж наступних кількох діб - переважно без опадів.