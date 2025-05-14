Чи буде серія пенальті й скільки заб'є Ванат: прогнози на Класичне у фіналі Кубка України

Фінал Кубка України-2024/25 відбудеться 14 травня на Центральному стадіоні Житомира. Початок протистояння – о 18:30.

Хто стане володарем Кубка

Незважаючи на те, що "Динамо" впевнено лідирує в чемпіонаті країни, фаворитом кубкового фіналу букмекери бачать "Шахтар".

Ставки на успіх "гірників" за підсумками матчу приймаються з коефіцієнтом – 1,62. Завоювання трофею киянами оцінюється у – 2,20.

Чи буде додатковий час і серія пенальті

Фахівці впевнені, що фінальна суперечка завершиться в основний час. Вірогідність того, що переможець виявиться в овертаймі – 5,00 (проти– 1,13). А в серії пенальті – 4,50 (проти – 1,16).

Найбільш вірогідний рахунок

Отже, за прогнозами, "гірники" повинні перемогти в основний час. Коефіцієнт на це – 2,24, на нічию – 3,40. Виграш киян за підсумками 90 хвилин поєдинку оцінюється в – 3,20.

Найбільш вірогідною перемога "Шахтаря" бачиться з рахунком – 1:0 (6,15) або 2:1 (9,40). Перемога киян з одним забитим м'ячем оцінюється в – 6,90.

Хто заб'є у фіналі

Головними претендентами на голи у фіналі є динамівець Владислав Ванат та "гірник" Кевін. Їхній індивідуальний успіх оцінюється в – 2,30.

Далі йдуть Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков та Егіналду (по – 3,00), Віталій Буяльський та Педріньйо (3,50).

Ванат і Кевін також мають однакові шанси на дубль (6,00) та хет-трик (25,00).

Потенційні порушники

Динамівцям прогнозують більше персональних покарань. Основним претендентом на жовту картку в фіналі є Денис Попов (1,70). Також високі шанси в його одноклубників – Владислава Дубінчака (2,00), Тараса Михавка (2,10) та Миколи Шапаренка (2,50). А в складі "Шахтаря" головним потенційним порушником правил фахівці бачать Валерія Бондаря (1,85).