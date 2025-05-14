Будет ли серия пенальти и сколько забьет Ванат: прогнозы на Классическое в финале Кубка Украины

Финал Кубка Украины-2024/25 состоится 14 мая на Центральном стадионе Житомира. Начало противостояния - в 18:30.

Кто станет обладателем Кубка

Несмотря на то, что "Динамо" уверенно лидирует в чемпионате страны, фаворитом кубкового финала букмекеры видят "Шахтер".

Ставки на успех "горняков" по итогам матча принимаются с коэффициентом - 1,62. Завоевание трофея киевлянами оценивается в - 2,20.

Будет ли дополнительное время и серия пенальти

Специалисты уверены, что финальный спор завершится в основное время. Вероятность того, что победитель выявится в овертайме - 5,00 (против- 1,13). А в серии пенальти - 4,50 (против - 1,16).

Наиболее вероятный счет

Итак, по прогнозам, "горняки" должны победить в основное время. Коэффициент на это - 2,24, на ничью - 3,40. Выигрыш киевлян по итогам 90 минут поединка оценивается в - 3,20.

Наиболее вероятной победа "Шахтера" видится со счетом - 1:0 (6,15) или 2:1 (9,40). Победа киевлян с одним забитым мячом оценивается в - 6,90.

Кто забьет в финале

Главными претендентами на голы в финале являются динамовец Владислав Ванат и "горняк" Кевин. Их индивидуальный успех оценивается в - 2,30.

Далее следуют Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков и Эгиналду (по - 3,00), Виталий Буяльский и Педриньо (3,50).

Ванат и Кевин также имеют одинаковые шансы на дубль (6,00) и хет-трик (25,00).

Потенциальные нарушители

Динамовцам прогнозируют больше персональных наказаний. Основным претендентом на желтую карточку в финале является Денис Попов (1,70). Также высокие шансы у его одноклубников - Владислава Дубинчака (2,00), Тараса Михавко (2,10) и Николая Шапаренко (2,50). А в составе "Шахтера" главным потенциальным нарушителем правил специалисты видят Валерия Бондаря (1,85).