Чи буде підвищення пенсій в Україні наступного року: що кажуть в уряді

"Є бюджет держави, а Пенсійний фонд - це страхові внески. Це трошки інше, воно окремо, воно спрямовується від ЄСВ. І тому ми оперуємо цими коштами. І спираємося на те, скільки ми коштів очікуємо отримувати. Воно не буде значним, але на підвищення все ж сподіваємося принаймні як мінімум на індексацію", - сказала вона.

За її словами, також наступного року планується перерахунок в бали, що теж має дати зростання всім пенсіонерам в пенсіях.

Жолнович зазначила, що всі податки, які збираються в Україні одразу йдуть оборону. "Соціальні видатки від цього бюджету не залежать. Соціальні видатки, якщо пенсійні, то це накопичення від ЄСВ і плюс донорські кошти", - сказала міністр.

Держбюджет-2025 та бюджет Пенсійного фонду

Нагадаємо, в проєкті держбюджету на 2025 рік передбачена індексація пенсій. Усі пенсійні виплати будуть забезпечені за рахунок коштів Пенсійного фонду та держбюджету.

Бюджет Пенсійного фонду другий рік буде бездефіцитним. Надходжень від сплати єдиного соціального внеску плануються в сумі 589,9 млрд гривень. За рахунок коштів державного бюджету загальний обсяг видатків державного бюджету на пенсійне забезпечення передбачено у сумі 237,9 млрд гривень.