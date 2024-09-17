Будет ли повышение пенсий в Украине в следующем году: что говорят в правительстве

"Есть бюджет государства, а Пенсионный фонд - это страховые взносы. Это немного другое, оно отдельно, оно направляется от ЕСВ. И поэтому мы оперируем этими средствами. И опираемся на то, сколько мы средств ожидаем получать. Оно не будет значительным, но на повышение все же надеемся, по крайней мере, как минимум на индексацию", - сказала она.

По ее словам, также в следующем году планируется перерасчет в баллы, что тоже должно дать рост всем пенсионерам в пенсиях.

Жолнович отметила, что все налоги, которые собираются в Украине, сразу идут оборону. "Социальные расходы от этого бюджета не зависят. Социальные расходы, если пенсионные, это накопление от ЕСВ и плюс донорские средства", - сказала министр.

Госбюджет-2025 и бюджет Пенсионного фонда

Напомним, в проекте госбюджета на 2025 год предусмотрена индексация пенсий. Все пенсионные выплаты будут обеспечены за счет средств Пенсионного фонда и госбюджета.

Бюджет Пенсионного фонда второй год будет бездефицитным. Поступления от уплаты единого социального взноса планируются в сумме 589,9 млрд гривен. За счет средств государственного бюджета общий объем расходов государственного бюджета на пенсионное обеспечение предусмотрено в сумме 237,9 млрд гривен.