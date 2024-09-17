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Будет ли повышение пенсий в Украине в следующем году: что говорят в правительстве

Фото: министр социальной политики Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение пенсий в Украине в 2025 году будет, но оно будет незначительным. Пенсионеры могут рассчитывать на плановую индексацию.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию LIGAnet.

"Есть бюджет государства, а Пенсионный фонд - это страховые взносы. Это немного другое, оно отдельно, оно направляется от ЕСВ. И поэтому мы оперируем этими средствами. И опираемся на то, сколько мы средств ожидаем получать. Оно не будет значительным, но на повышение все же надеемся, по крайней мере, как минимум на индексацию", - сказала она.

По ее словам, также в следующем году планируется перерасчет в баллы, что тоже должно дать рост всем пенсионерам в пенсиях.

Жолнович отметила, что все налоги, которые собираются в Украине, сразу идут оборону. "Социальные расходы от этого бюджета не зависят. Социальные расходы, если пенсионные, это накопление от ЕСВ и плюс донорские средства", - сказала министр.

Госбюджет-2025 и бюджет Пенсионного фонда

Напомним, в проекте госбюджета на 2025 год предусмотрена индексация пенсий. Все пенсионные выплаты будут обеспечены за счет средств Пенсионного фонда и госбюджета.

Бюджет Пенсионного фонда второй год будет бездефицитным. Поступления от уплаты единого социального взноса планируются в сумме 589,9 млрд гривен. За счет средств государственного бюджета общий объем расходов государственного бюджета на пенсионное обеспечение предусмотрено в сумме 237,9 млрд гривен.

По состоянию на 1 августа 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составила 10,271 млн человек. Средний размер пенсии на 1 июля 2024 составил 5 816,62 гривен. С начала года он вырос на 431,37 гривен или на 8,0%.

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