Чи буде "перемир'я" між Україною та РФ на 9 травня: думка експерта

"Тут питання відкрите, у мене немає остаточної відповіді. Радше так, давайте розмежуємо припинення вогню "на папері" та припинення вогню в реальності. Якщо ми говоримо "на папері", я схиляюсь до того, що воно так і буде. Я маю на увазі триденне", - сказав Мусієнко.

На його думку, позиція України може бути такою, як була під час так званого Великоднього перемир'я.

"Що президент України скаже, що там, де ворог завдає ударів, ми будемо відповідати, там, де буде тиша, ми не будемо атакувати. Як це було 20 квітня, ми всі бачили", - додав експерт.

Він нагадав, що дійсно на окремих ділянках інтенсивність бойових дій зменшилася і навіть в деяких місцях була тиша. Але було дуже багато фактів, коли Росія проводила наступальні дії, застосовувала свої FPV-дрони, артилерію і проводила навіть штурми.

"Виходячи із формальної точки зору, перемир'я нібито було. Чи може так бути від початку доби 8 травня? Я не виключаю, що реакція України буде така ж сама. Але ми все одно наполягаємо на тому, щоб припинення вогню було щонайменше 30 діб. Це принципово важливо, тому що таке три доби? Що таке одна доба? Що таке кілька годин? Цього абсолютно недостатнє, щоб пересвідчитись в тому, що Росія дійсно прагне припинення вогню і що вони налаштовані серйозно. Потрібен певний час, аби побачити, наскільки це може працювати", - зазначив експерт.