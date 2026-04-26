UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Чи буде останній тиждень квітня в Україні теплим: прогноз на тиждень (карти)

18:30 26.04.2026 Нд
2 хв
Очікувати дощі чи теплу погоду?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Getty Images)

Наступний тиждень суттєвого тепла в Україну не принесе. Дощі прогнозуються кожного дня, місцями з мокрим снігом.

У понеділок, 27 квітня, погода в Україні суттєво не зміниться. Дощі з мокрим снігом та штормовий вітер знову накриють низку регіонів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +7 до +10 градусів;
  • у східних областях - від +7 до +14 градусів;
  • у центральних областях - від +8 до +13 градусів;
  • у південних областях - від +13 до +15 градусів;
  • у західних областях - від +8 до +12 градусів.

У вівторок, 28 квітня, в Україні прогнозується хмарність з проясненнями, але дощі лише на півночі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +7 до +10 градусів;
  • у східних областях - від +8 до +13 градусів;
  • у центральних областях - від +10 до +16 градусів;
  • у південних областях - від +13 до +15 градусів;
  • у західних областях - від +8 до +15 градусів.

У середу, 29 квітня, майже по всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +6 до +10 градусів;
  • у східних областях - від +8 до +14 градусів;
  • у центральних областях - від +8 до +14 градусів;
  • у південних областях - від +13 до +15 градусів;
  • у західних областях - від +6 до +12 градусів.

У четвер, 30 квітня, в Україні знову очікуються дощі по всій Україні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +9 до +11 градусів;
  • у східних областях - від +9 до +13 градусів;
  • у центральних областях - від +10 до +12 градусів;
  • у південних областях - від +9 до +13 градусів;
  • у західних областях - від +11 до +15 градусів.

У п'ятницю, 1 травня, в Україні буде трохи холодніше, але дощитиме.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +9 до +11 градусів;
  • у східних областях - від +9 до +13 градусів;
  • у центральних областях - від +10 до +13 градусів;
  • у південних областях - від +11 до +15 градусів;
  • у західних областях - від +11 до +15 градусів.

Нагадаємо, нещодавно у мережі почали з'являтися "прогнози", буцімто літо 2026 року буде "аномально спекотним".

Тим часом в Укргідрометцентрі дали пояснення, чи варто насправді довіряти такій інформації.

Також синоптики проаналізували погодні умови на початку квітня та пояснили, як температурні коливання можуть вплинути на майбутній урожай.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві