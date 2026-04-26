Чи буде останній тиждень квітня в Україні теплим: прогноз на тиждень (карти)

У понеділок, 27 квітня, погода в Україні суттєво не зміниться. Дощі з мокрим снігом та штормовий вітер знову накриють низку регіонів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +7 до +10 градусів;

у східних областях - від +7 до +14 градусів;

у центральних областях - від +8 до +13 градусів;

у південних областях - від +13 до +15 градусів;

у західних областях - від +8 до +12 градусів.

У вівторок, 28 квітня, в Україні прогнозується хмарність з проясненнями, але дощі лише на півночі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +7 до +10 градусів;

у східних областях - від +8 до +13 градусів;

у центральних областях - від +10 до +16 градусів;

у південних областях - від +13 до +15 градусів;

у західних областях - від +8 до +15 градусів.

У середу, 29 квітня, майже по всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +6 до +10 градусів;

у східних областях - від +8 до +14 градусів;

у центральних областях - від +8 до +14 градусів;

у південних областях - від +13 до +15 градусів;

у західних областях - від +6 до +12 градусів.

У четвер, 30 квітня, в Україні знову очікуються дощі по всій Україні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +9 до +11 градусів;

у східних областях - від +9 до +13 градусів;

у центральних областях - від +10 до +12 градусів;

у південних областях - від +9 до +13 градусів;

у західних областях - від +11 до +15 градусів.

У п'ятницю, 1 травня, в Україні буде трохи холодніше, але дощитиме.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: