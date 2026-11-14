Чи буде новий стрибок долара: банкір пояснив, що відбуватиметься з курсом наступного тижня

Яким буде курс долара та євро 16–22 листопада

За прогнозом банкіра, протягом 16–22 листопада долар на валютному ринку перебуватиме в межах 45–45,7 грн, а євро – 50–52 грн. Ці діапазони стосуватимуться як міжбанківського, так і готівкового ринку.

Водночас можливі тимчасові відхилення від зазначених значень. Однак короткочасні курсові коливання не варто ототожнювати зі стійким зростанням вартості іноземної валюти.

За словами Лєсового, щоденні зміни курсів на міжбанку можуть становити 0,05–0,15 грн, у комерційних банках – 0,1–0,2 грн, а в обмінниках – до 0,3 грн.

Середні тижневі відхилення курсів очікуються в межах 1–1,5% від показників на початку тижня.

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Що впливатиме на валютний ринок

Однією з особливостей нинішньої ситуації є поєднання економічних чинників із психологічною реакцією населення на війну. Ракетно-дронові атаки завдають збитків підприємствам та інфраструктурі, а також посилюють невизначеність серед громадян.

Через це навіть незначне подорожчання долара може сприйматися як передвісник масштабної девальвації. На такому тлі виникає ризик ажіотажного попиту на валюту.

Зокрема, окремі обмінні пункти можуть підвищувати курс продажу, розраховуючи на готовність громадян купувати валюту через побоювання подальшого зростання її вартості. У таких умовах психологічний попит може тимчасово перевищувати реальні потреби ринку.

Водночас це не означає виникнення валютного дефіциту. На міжбанківському ринку Національний банк має інструменти для компенсації надмірного попиту, а режим керованої гнучкості дає змогу підтримувати відносну курсову рівновагу.

Серед фундаментальних чинників, які й надалі впливатимуть на валютний ринок, банкір називає:

підвищений попит імпортерів на іноземну валюту;

недостатній обсяг валютної виручки експортерів;

інфляційні ризики;

потребу в стабільному міжнародному фінансуванні.

Однак сукупність цих обставин не означає, що долар обов’язково подорожчає на кілька гривень за короткий період. Нацбанк має механізми для згладжування надмірних курсових коливань.

Якою буде різниця між курсами купівлі та продажу

За прогнозом Тараса Лєсового, протягом наступного тижня спред між курсами купівлі та продажу валюти відрізнятиметься залежно від сегмента ринку.

На міжбанку різниця становитиме до 0,15 грн за долар і до 0,2 грн за євро.

У комерційних банках цей показник може сягнути 0,5–0,6 грн за долар та 0,8–1 грн за євро. В обмінних пунктах очікується розрив до 0,6–1 грн за долар і 1–1,3 грн за євро.

Різниця між курсами купівлі в різних установах готівкового ринку становитиме 0,2–0,3 грн за долар і 0,3–0,5 грн за євро в комерційних банках. В обмінниках – 0,3–0,5 грн за долар та 0,5–0,7 грн за євро.

Різниця між курсами продажу в банках очікується на рівні 0,1–0,2 грн за долар і 0,2–0,3 грн за євро. В обмінних пунктах – 0,3–0,5 грн за долар і до 0,5 грн за євро.

Середній розрив між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 0,1–0,15 грн.

Чи варто зараз купувати валюту

Банкір радить українцям уникати поспішних валютних операцій, особливо коли різниця між курсами купівлі та продажу помітно збільшується.

За певних обставин такий розрив може сягати 1–1,5 грн, що істотно знижує доцільність придбання валюти.

За словами Лєсового, наступного тижня валютному ринку доведеться працювати в умовах воєнної невизначеності. Водночас наразі немає достатніх підстав очікувати різкого виходу долара за прогнозовані курсові межі.

Тому громадянам варто зважено підходити до фінансових рішень і не реагувати на кожне короткочасне коливання валютних курсів.

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