Вся користь і шкода від переведення годинників. Чи варто Україні переходити на літній час

Щорічно в останню неділю березня Україна переходить на літній час, переводячи годинники на одну годину вперед, а в останню неділю жовтня повертається на годину назад на зимовий час.

РБК-Україна розповідає про те, які переваги та недоліки від переведення годинників.

Чи перейде Україна на літній час цьогоріч

Торік влітку Верховна Рада схвалила законопроект №4201, згідно з яким по Україні мають зафіксувати зимовий час на постійній основі. Щоб ці зміни набули чинності, документ має підписати президент Володимир Зеленський. Втім, його оточення анонімно заявляє, що очільник країни начебто не підписуватиме цей законопроект.

Зараз Україна живе за зимовим часом, а на літній має перейти в ніч на 30 березня, якщо до того часу не набуде чинності новий закон. На зимовий час країна повернеться 26 жовтня 2025 року.

Додамо, що 85% території України розташована в межах другого часового поясу (який відповідає зимовому часу), тільки частина Закарпаття - у першому, а Луганська область, Донецька область, східні частини Харківської та Запорізької областей - у третьому. Тому у найзахіднішій та найсхіднішій точках нашої країни йде відхилення більш як на 1 годину від стандартного часу.

Додамо, що питання про доцільність переведення годинників в Україні обговорюють уже давно. Перша спроба скасування переходу відбулася ще у 2011 році, але досі у суспільстві не дійшли згоди, оскільки у переході на зимовий і літній час є свої переваги та недоліки.

Відхилення часу в крайніх точках України від стандартного: найзахідніша точка - назад на 31 хвилину 27 секунд, найсхідніша точка - вперед на 40 хвилин 55 секунд (фото: Вікіпедія)

Які переваги від переведення годинників

Головна перевага переходу на літній час - можливість довше користуватися природним світлом після робочого дня. Це особливо важливо в зимовий період, коли дні короткі і багато людей відчувають брак сонячного світла.

Більшість експертів вважають, що переведення годинників дозволяє зменшити споживання електроенергії, оскільки найбільше витрати відбуваються у пікові години вранці, коли люди збираються на роботу та ввечері - після повернення.

Довший світловий день допомагає покращити ситуацію на дорогах і зменшити кількість аварій, оскільки зміщується робочий графік і люди більше користуються транспортом у світлий час доби.

Ще одна неочевидна перевага - за тривалого світлового дня люди охочіше відправляються у подорожі, відвідують розважальні заклади тощо, а це сприяє розвитку туризму та сфери послуг.

Окрім цього, збільшення світлого часу дозволяє людям довше перебувати на свіжому повітрі після роботи, що може сприяти поліпшенню фізичного та психічного стану українців.

Переведення годинників дозволяє зменшити споживання електроенергії (фото: Getty Images)

Які недоліки від зміни часу

Лікарі наголошують на негативних наслідках для здоров'я українців від переведення годинників, оскільки в людей порушуються біоритми.

"Ці ритми залежать від природнього освітлення. Проте коли ранки стають темнішими, а вечори - навпаки, може порушитись режим циклів сну та бадьорості", - пояснює терапевт Олександра Дугіна.

За її словами, порушення біоритмів негативно впливає на: якість та тривалість сну, загальне самопочуття, знижує продуктивність й уважність впродовж дня та збільшує навантаження серцево-судинну систему.

"Єдине "полегшення": зимовий час (на нього переходять в останню неділю жовтня, - Ред.) легше сприймається, оскільки є фізіологічнішим, адже відповідає природним циркадним ритмам на відміну від "літнього" переходу. Це є одним з аргументів на користь необхідності залишатись на так званому "зимовому" часі постійно", - каже Дугіна.

Також дехто з експертів ставить під сумнів, що переведення годинників дозволяє економити електроенергію. Її витрати в середньому зменшуються від 0,2% до 2%, подібного результату можна добитись, вибравши інші методи заощадження. Натомість від зміни часу виникає багато нагальних питань - як організувати змінити графіки руху міського транспорту та "Укрзалізниці" тощо.

Зміна часу також може ускладнити координацію з іншими державами, що беруть участь у глобальній економіці.

Зазначимо, що автор законопроекту №4201 Руслан Стефанчук головним аргументом за скасування переведення годинників називав саме негативний вплив на здоров'я українців, а також наголошував, що Європейський парламент ще у 2019 році підтримав ідею скасувати сезонне переведення годинника з 2021 року.

Хто і коли придумав переводити годинники

Вперше питання доцільності переведення годинників порушили ще у кінці ХVIII століття. Тоді Бенджамін Франклін опублікував працю, в якій пояснював, що таким чином можна буде економити свічки.

Незабаром цю проблему порушив британець Вільям Віллет, який одного ранку під час кінної прогулянки помітив зачинені віконниці у будинках і подумав, що це марнування денного світла. Втім, вперше годинникову стрілку перевели лише у 1908 році у Великій Британії за наказом короля Едвард VII.

На території України вперше на літній час перейшли у 1916 році, йдеться про ту частину наших земель, яка входила до Австро-Угорщини, а на підконтрольних Російській імперії вперше годинники перевели у 1917 році.

З 1981 по 1990 рік літній час відрізнявся від поясного на цілих 2 години. Зараз переведення годинників відбувається відповідно до постанови Уряду від 1996 року.

У світі близько 70 країн переводять годинники, натомість майже 130 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики.