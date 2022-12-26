Будет ли комендантский час на Новый год: какие планы в областях Украины
В этом году Новый год в Украине пройдет в условиях полномасштабной войны и угрозы ракетных обстрелов. Кроме того, вместе с военным положением в Украине введен комендантский час, который в настоящее время действует почти во всех областях страны.
РБК-Украина рассказывает, планируют ли в Украине отменять ограничения на Новый год.
Заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко заявил, что, скорее всего, режим комендантского часа на Новый год будет действовать. Поэтому никаких больших празднований в столице в этом году не будет. Он также добавил, что во время воздушной тревоги иллюминация елки будет выключена.
В Харьковской области не исключают введения круглосуточного комендантского часа в праздники. А в Ровенской области совет обороны еще намерен обсудить этот вопрос, однако глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что власти не планируют ослаблять режим комендантского часа в Новогоднюю ночь.
Что говорят в Нацполиции
Пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева заявила, что комендантский час в Украине на новогоднюю ночь не отменяется, а те, кто выйдет на улицу, рискуют оказаться в отделении полиции.
"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный, есть определенные требования комендантского часа", - сказала она, добавив, что полицейские могут проверять документы граждан, а нарушителей доставлять в отделение.
Пока что ни в одной области Украины не объявили об изменении продолжительности комендантского часа на праздники.
В настоящее время комендантский час по областям действует следующим образом:
- Днепропетровская область – с 00:00 до 05:00.
- Винницкая область – 00:00 до 05:00.
- Волынская область – с 00:00 до 05:00.
- Житомирская область – с 00:00 до 05:00.
- Черниговская область – с 23:00 до 04:00.
- Хмельницкая область – с 00:00 до 05:00.
- Ивано-Франковская область – 23:00 до 05:00.
- Запорожская область – с 23:00 до 05:00.
- Николаевская область – с 00:00 до 05:00 (не распространяется на деоккупированные территории).
- Одесская область – с 23:00 до 05:00.
- Полтавская область – с 23:00 до 05:00.
- Сумская область – с 23:00 до 04:00.
- Тернопольская область – с 23:00 до 05:00.
- Херсонская область – с 19:00 до 06:30.
- Черкасская область – с 23:00 до 05:00.
- Черновицкая область – с 00:00 до 05:00.
- Луганская область – с 21:00 до 05:00.
- Донецкая область – с 21:00 до 05:00.
- Закарпатская область – комендантского часа нет.
Напомним, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, как следствие у украинцев не будет трех дополнительных выходных на новогодние праздники.
Ранее мы писали, что в Полтавской области запретят лицам до 14 лет находиться на улице без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00.
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