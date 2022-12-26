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Будет ли комендантский час на Новый год: какие планы в областях Украины

Новина українською →
Украина, Понедельник 26 декабря 2022 06:30
Будет ли комендантский час на Новый год: какие планы в областях Украины Фото: будет ли комендантский час на Новый год (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В этом году Новый год в Украине пройдет в условиях полномасштабной войны и угрозы ракетных обстрелов. Кроме того, вместе с военным положением в Украине введен комендантский час, который в настоящее время действует почти во всех областях страны.

РБК-Украина рассказывает, планируют ли в Украине отменять ограничения на Новый год.

Заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко заявил, что, скорее всего, режим комендантского часа на Новый год будет действовать. Поэтому никаких больших празднований в столице в этом году не будет. Он также добавил, что во время воздушной тревоги иллюминация елки будет выключена.

В Харьковской области не исключают введения круглосуточного комендантского часа в праздники. А в Ровенской области совет обороны еще намерен обсудить этот вопрос, однако глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что власти не планируют ослаблять режим комендантского часа в Новогоднюю ночь.

Что говорят в Нацполиции

Пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева заявила, что комендантский час в Украине на новогоднюю ночь не отменяется, а те, кто выйдет на улицу, рискуют оказаться в отделении полиции.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный, есть определенные требования комендантского часа", - сказала она, добавив, что полицейские могут проверять документы граждан, а нарушителей доставлять в отделение.

Пока что ни в одной области Украины не объявили об изменении продолжительности комендантского часа на праздники.

В настоящее время комендантский час по областям действует следующим образом:

  • Днепропетровская область – с 00:00 до 05:00.
  • Винницкая область – 00:00 до 05:00.
  • Волынская область – с 00:00 до 05:00.
  • Житомирская область – с 00:00 до 05:00.
  • Черниговская область – с 23:00 до 04:00.
  • Хмельницкая область – с 00:00 до 05:00.
  • Ивано-Франковская область – 23:00 до 05:00.
  • Запорожская область – с 23:00 до 05:00.
  • Николаевская область – с 00:00 до 05:00 (не распространяется на деоккупированные территории).
  • Одесская область – с 23:00 до 05:00.
  • Полтавская область – с 23:00 до 05:00.
  • Сумская область – с 23:00 до 04:00.
  • Тернопольская область – с 23:00 до 05:00.
  • Херсонская область – с 19:00 до 06:30.
  • Черкасская область – с 23:00 до 05:00.
  • Черновицкая область – с 00:00 до 05:00.
  • Луганская область – с 21:00 до 05:00.
  • Донецкая область – с 21:00 до 05:00.
  • Закарпатская область – комендантского часа нет.

Напомним, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, как следствие у украинцев не будет трех дополнительных выходных на новогодние праздники.

Ранее мы писали, что в Полтавской области запретят лицам до 14 лет находиться на улице без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00.

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Комендантский час Новый год
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