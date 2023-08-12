Чи буде коливатися долар, коли фіксований курс скасують: відповідь НБУ

"НБУ перейде до гнучкішого курсу, коли будуть сформовані належні передумови. За такого режиму ринковий курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися, реагуючи на зміну ситуації на валютному ринку, а саме балансу попиту та пропозиції", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку наголосили, що будуть на перших етапах переходу зберігати активну присутність на ринку, аби компенсувати дефіцит іноземної валюти та обмежити курсові коливання.

Нагадаємо, Національний банк готується скасувати фіксований курс долара та перейти до гнучкого обмінного курсу.

Детальніше про те, яку заміну готує НБУ та що буде з валютою - читайте у нашому матеріалі.

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