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Чи буде коливатися долар, коли фіксований курс скасують: відповідь НБУ

Фото: НБУ прогнозує, що курс долара буде коливатися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Юрченко

Курс долара може коливатися після скасування фіксованого курсу. Вартість валюти може як збільшуватися, так і зменшуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Національного банку України.

"НБУ перейде до гнучкішого курсу, коли будуть сформовані належні передумови. За такого режиму ринковий курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися, реагуючи на зміну ситуації на валютному ринку, а саме балансу попиту та пропозиції", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку наголосили, що будуть на перших етапах переходу зберігати активну присутність на ринку, аби компенсувати дефіцит іноземної валюти та обмежити курсові коливання.

Нагадаємо, Національний банк готується скасувати фіксований курс долара та перейти до гнучкого обмінного курсу.

Детальніше про те, яку заміну готує НБУ та що буде з валютою - читайте у нашому матеріалі.

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