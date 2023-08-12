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Будет ли колебаться доллар, когда фиксированный курс отменят: ответ НБУ

Фото: НБУ прогнозирует, что курс доллара будет колебаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Наталья Юрченко

Курс доллара может колебаться после отмены фиксированного курса. Стоимость валюты может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Национального банка Украины.

"НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. При таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно баланс спроса и предложения", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что будут на первых этапах перехода сохранять активное присутствие на рынке, чтобы компенсировать дефицит иностранной валюты и ограничить курсовые колебания.

Напомним, Национальный банк готовится отменить фиксированный курс доллара и перейти к гибкому обменному курсу.

Детальнее о том, какую замену готовит НБУ и что будет с валютой - читайте в нашем материале.

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Национальный банк УкраиныКурс доллара