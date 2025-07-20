Чи буде кінець війни у 2025-му? "Мадяр" дав прогноз

Отож, за словами командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта Бровді, наразі немає підстав очікувати швидкого завершення бойових дій.

Таким чином, він прогнозує, що повномасштабна війна в Україні не завершиться у 2025 році, а, найімовірніше, продовжиться й надалі.

"Ми не бачимо кінця війни ні завтра, ні, ймовірно, цього року. Ми прагматично розраховуємо своє майбутнє і бачимо найбільші загрози", - зазначив він.

Бровді вважає, що основними загрозами для України є величезна людська маса армії РФ, масовані атаки ударними дронами-камікадзе по Україні, а також обмежені мобілізаційні ресурси України.

"По-перше, Путін направляє більше піхоти, ніж ми можемо знищити. По-друге, він знайшов дешеву та ефективну зброю для залякування населення і знищення інфраструктури - "Шахеди". По-третє, в Україні всі, хто хотів воювати, вже воюють. Тому ми не розраховуємо на манну небесну", - наголосив Мадяр.

При цьому "Мадяр" уточнив, що ЗСУ постійно шукають способи протидії ворожим атакам. Зокрема, йдеться про масштабну автоматизацію фронту - заміну частини піхоти наземними дронами, а також створення глибоко ешелонованої оборонної системи з БпЛА.

"Ми будуємо багаторівневу "стіну дронів". Вона буде вищою за Китайську стіну й зупинить усе, що летітиме у наш бік. І ми її створюємо сьогодні”, — наголосив командувач.

Заява Мадяра свідчить про те, що Україна готується до тривалої оборони та робить ставку на технології нового покоління у війні з агресором.