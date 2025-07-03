Цікава статистика. Командувач СБС Мадяр прозвітував про результатів роботи підрозділів

У червні кожен четвертий ворог та кожна п’ята ворожа ціль були уражені підрозділами новоствореного Угруповання Сил безпілотних систем (СБС). Вони свідчать про те, що результативність суттєво підвищилася після створення угруповання СБС, до якого увійшли підрозділи "Лінії дронів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням результати роботи, які оприлюднив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Рейтинг підрозділів Угруповання СБС за результативністю, оприлюднений командувачем у відео, демонструє суттєве підвищення результативності усього роду військ СБС. Згідно з оприлюдненою інформацією, 12 підрозділів Угруповання СБС протягом червня знищили або поранили понад 4,5 тис. окупантів – це 28,3% від загальної кількості окупантів, уражених усіма підрозділами Сил оборони України (16 тис. осіб). Також Угруповання СБС у червні вразило понад 19,6 тис. ворожих цілей - 21,8% від загального числа (90 тис. одиниць). До статистики включено результати роботи 7 підрозділів, які входили до СБС раніше, та 5 підрозділів ініціативи "Лінія Дронів", які приєдналися до СБС у червні: бригада "Птахи Мадяра";

полки "Фенікс", "Ахіллес";

"Рарог" та "К-2". На спільному рахунку цих 5 підрозділів - майже 76% знищених у червні угрупуванням СБС "хробаків" та понад 83% знищених цілей. "Віднині щомісячно, все прозоро, щоб не виникало зайвих запитань. 12 з 507-ми верифікованих підрозділів Сил Оборони України. 14-й полк СБС виконує окремі задачі, розміщення чутливої інформації обмежено. У внутрішньому рейтингу результативності підрозділів СБС участі не приймає. По дрону у кожну хробаче макітру. Очі та Жало - хробачий жах", - прокоментував відео Мадяр.