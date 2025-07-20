Будет ли конец войны в 2025-м? "Мадяр" дал прогноз

Так, по словам командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта Бровди, пока нет оснований ожидать быстрого завершения боевых действий.

Таким образом, он прогнозирует, что полномасштабная война в Украине не завершится в 2025 году, а, скорее всего, продолжится и в дальнейшем.

"Мы не видим конца войны ни завтра, ни, вероятно, в этом году. Мы прагматично рассчитываем свое будущее и видим наибольшие угрозы", - отметил он.

Бровди считает, что основными угрозами для Украины являются огромная человеческая масса армии РФ, массированные атаки ударными дронами-камикадзе по Украине, а также ограниченные мобилизационные ресурсы Украины.

"Во-первых, Путин направляет больше пехоты, чем мы можем уничтожить. Во-вторых, он нашел дешевое и эффективное оружие для запугивания населения и уничтожения инфраструктуры - "Шахеды". В-третьих, в Украине все, кто хотел воевать, уже воюют. Поэтому мы не рассчитываем на манну небесную", - подчеркнул Мадьяр.

При этом "Мадяр" уточнил, что ВСУ постоянно ищут способы противодействия вражеским атакам. В частности, речь идет о масштабной автоматизации фронта - замене части пехоты наземными дронами, а также создании глубоко эшелонированной оборонительной системы с БпЛА.

"Мы строим многоуровневую "стену дронов". Она будет выше Китайской стены и остановит все, что будет лететь в нашу сторону. И мы ее создаем сегодня", - подчеркнул командующий.

Заявление Мадяра свидетельствует о том, что Украина готовится к длительной обороне и делает ставку на технологии нового поколения в войне с агрессором.