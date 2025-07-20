Чи буде кінець війни у 2025-му? "Мадяр" дав прогноз

Війна в Україні, ймовірно, триватиме й після 2025 року. Такий прогноз дав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді, заявивши про нові виклики та технологічну відповідь російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Роберта Бровді на міжнародній конференції LANDEURO в німецькому Вісбадені 18 липня.

Отож, за словами командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта Бровді, наразі немає підстав очікувати швидкого завершення бойових дій.

Таким чином, він прогнозує, що повномасштабна війна в Україні не завершиться у 2025 році, а, найімовірніше, продовжиться й надалі.

"Ми не бачимо кінця війни ні завтра, ні, ймовірно, цього року. Ми прагматично розраховуємо своє майбутнє і бачимо найбільші загрози", - зазначив він.

Бровді вважає, що основними загрозами для України є величезна людська маса армії РФ, масовані атаки ударними дронами-камікадзе по Україні, а також обмежені мобілізаційні ресурси України.

"По-перше, Путін направляє більше піхоти, ніж ми можемо знищити. По-друге, він знайшов дешеву та ефективну зброю для залякування населення і знищення інфраструктури - "Шахеди". По-третє, в Україні всі, хто хотів воювати, вже воюють. Тому ми не розраховуємо на манну небесну", - наголосив Мадяр.

При цьому "Мадяр" уточнив, що ЗСУ постійно шукають способи протидії ворожим атакам. Зокрема, йдеться про масштабну автоматизацію фронту - заміну частини піхоти наземними дронами, а також створення глибоко ешелонованої оборонної системи з БпЛА.

"Ми будуємо багаторівневу "стіну дронів". Вона буде вищою за Китайську стіну й зупинить усе, що летітиме у наш бік. І ми її створюємо сьогодні”, — наголосив командувач.

Заява Мадяра свідчить про те, що Україна готується до тривалої оборони та робить ставку на технології нового покоління у війні з агресором.