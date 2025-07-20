Будет ли конец войны в 2025-м? "Мадяр" дал прогноз

Война в Украине, вероятно, будет продолжаться и после 2025 года. Такой прогноз дал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди, заявив о новых вызовах и технологическом ответе российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Роберта Бровди на международной конференции LANDEURO в немецком Висбадене 18 июля.

Так, по словам командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта Бровди, пока нет оснований ожидать быстрого завершения боевых действий.

Таким образом, он прогнозирует, что полномасштабная война в Украине не завершится в 2025 году, а, скорее всего, продолжится и в дальнейшем.

"Мы не видим конца войны ни завтра, ни, вероятно, в этом году. Мы прагматично рассчитываем свое будущее и видим наибольшие угрозы", - отметил он.

Бровди считает, что основными угрозами для Украины являются огромная человеческая масса армии РФ, массированные атаки ударными дронами-камикадзе по Украине, а также ограниченные мобилизационные ресурсы Украины.

"Во-первых, Путин направляет больше пехоты, чем мы можем уничтожить. Во-вторых, он нашел дешевое и эффективное оружие для запугивания населения и уничтожения инфраструктуры - "Шахеды". В-третьих, в Украине все, кто хотел воевать, уже воюют. Поэтому мы не рассчитываем на манну небесную", - подчеркнул Мадьяр.

При этом "Мадяр" уточнил, что ВСУ постоянно ищут способы противодействия вражеским атакам. В частности, речь идет о масштабной автоматизации фронта - замене части пехоты наземными дронами, а также создании глубоко эшелонированной оборонительной системы с БпЛА.

"Мы строим многоуровневую "стену дронов". Она будет выше Китайской стены и остановит все, что будет лететь в нашу сторону. И мы ее создаем сегодня", - подчеркнул командующий.

Заявление Мадяра свидетельствует о том, что Украина готовится к длительной обороне и делает ставку на технологии нового поколения в войне с агрессором.