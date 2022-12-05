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Будет ли в Киеве тотальное отключение света из-за ракетного удара: ответ Yasno

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Киев, Понедельник 05 декабря 2022 20:59
Будет ли в Киеве тотальное отключение света из-за ракетного удара: ответ Yasno Фото: тотальное отключение света в Киеве вводиться пока не будет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве введены экстренные отключения света из-за сегодняшних ракетных атак, но в тотальном отключении электроэнергии пока необходимости нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора Yasno Сергея Коваленко.

"Есть прилеты в трех областях, но где именно и как серьезно, пока говорить не будем. Энергетики уже работают над восстановлением. В Киеве сейчас экстренные отключения из-за атак. Потребление ограничено на 575 МВт, но о тотальном отключении речь не идет. Большая часть города – со светом. Как только ситуация в энергосистеме полностью стабилизируется, мы вернемся к графику", - отметил Коваленко.

По его словам, больше деталей будет известно немного позже. Он также отметил, что не стоит "атаковать" колл-центры, так как у операторов нет актуальной информации о том, когда будет восстановление света по конкретному адресу.

Ранее сообщалось, что украинские силы в ходе российской ракетной атаки 5 декабря сбили порядка 60 из более 70 ракет.

Также напомним, что ракеты попали в энергетические объекты в трех областях, что привело к очередным аварийным отключениям.

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Киев Электроэнергия відключеня світла
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