Чи буде iPhone 17e? Інсайдери розповіли деталі

Незважаючи на те, що iPhone 17 Air може зайняти нішу "середнього" пристрою, його вартість, за даними інсайдерів, становитиме не менше 899 доларів - стільки коштує iPhone 16 Plus.

Це вище базової моделі iPhone 17, але нижче версії Pro. Таким чином, Air, незважаючи на спрощену камеру і обмежені функції, швидше позиціонуватиметься як преміальний, а не доступний варіант.

Аналітики припускають, що більш вірогідний сценарій - це запуск iPhone 17e в лютому 2026 року, за прикладом релізу iPhone 16e. Такий крок міг би оживляти інтерес до лінійки iPhone в середині циклу. Це виглядає більш амбітною стратегією, ніж традиційний випуск нових кольорів навесні, до якого Apple вдавалася раніше.

На користь цього сценарію свідчить і нещодавній слух: у квітні 2025 року стало відомо, що iPhone 17e вже близький до стадії пробного виробництва. Тоді ж повідомлялося, що випуск може відбутися в травні 2026 року.

Тим часом аналітик Мін-Чі Куо прогнозує появу другого покоління iPhone 17e вже в першій половині наступного року.

На цьому серія "e" може не зупинитися. Згідно з новими даними, Apple планує представити iPhone 18e разом зі стандартною моделлю iPhone 18 навесні 2027 року. Це частина нової стратегії компанії - розділити релізи базових і Pro-версій на два етапи протягом року.

Якщо плани зміняться, Apple може повернутися до нерегулярного графіку випуску "e"-пристроїв - за аналогією з лінійкою iPhone SE. Нагадаємо, що перша модель SE вийшла 2016 року, друга - 2020-го, третя - 2022 року.

Майбутнє серії "e" багато в чому залежить від успіху нинішнього iPhone 16e. І перші сигнали позитивні: за даними Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), смартфон зайняв 7% від усіх продажів iPhone у США за перший неповний квартал присутності на ринку.

Таким чином, якщо попит збережеться, "e"-моделі можуть стати постійною частиною продуктової лінійки Apple - поряд із флагманами.