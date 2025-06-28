Чи буде iPhone 17e? Інсайдери розповіли деталі

У лютому 2025 року Apple представила iPhone 16e - найдоступніший смартфон у лінійці iPhone 16, який замінив серію SE. Восени компанія планує випустити чотири нові моделі, включно з ультратонким iPhone 17 Air, який змінить формат Plus. На цьому тлі залишається відкритим питання, чи з'явиться iPhone 17e в майбутній лінійці.
Про те, чи вийде iPhone 17e наступного року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.
Незважаючи на те, що iPhone 17 Air може зайняти нішу "середнього" пристрою, його вартість, за даними інсайдерів, становитиме не менше 899 доларів - стільки коштує iPhone 16 Plus.
Це вище базової моделі iPhone 17, але нижче версії Pro. Таким чином, Air, незважаючи на спрощену камеру і обмежені функції, швидше позиціонуватиметься як преміальний, а не доступний варіант.
Аналітики припускають, що більш вірогідний сценарій - це запуск iPhone 17e в лютому 2026 року, за прикладом релізу iPhone 16e. Такий крок міг би оживляти інтерес до лінійки iPhone в середині циклу. Це виглядає більш амбітною стратегією, ніж традиційний випуск нових кольорів навесні, до якого Apple вдавалася раніше.
На користь цього сценарію свідчить і нещодавній слух: у квітні 2025 року стало відомо, що iPhone 17e вже близький до стадії пробного виробництва. Тоді ж повідомлялося, що випуск може відбутися в травні 2026 року.
Тим часом аналітик Мін-Чі Куо прогнозує появу другого покоління iPhone 17e вже в першій половині наступного року.
На цьому серія "e" може не зупинитися. Згідно з новими даними, Apple планує представити iPhone 18e разом зі стандартною моделлю iPhone 18 навесні 2027 року. Це частина нової стратегії компанії - розділити релізи базових і Pro-версій на два етапи протягом року.
Якщо плани зміняться, Apple може повернутися до нерегулярного графіку випуску "e"-пристроїв - за аналогією з лінійкою iPhone SE. Нагадаємо, що перша модель SE вийшла 2016 року, друга - 2020-го, третя - 2022 року.
Майбутнє серії "e" багато в чому залежить від успіху нинішнього iPhone 16e. І перші сигнали позитивні: за даними Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), смартфон зайняв 7% від усіх продажів iPhone у США за перший неповний квартал присутності на ринку.
Таким чином, якщо попит збережеться, "e"-моделі можуть стати постійною частиною продуктової лінійки Apple - поряд із флагманами.
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