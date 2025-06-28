Будет ли iPhone 17e? Инсайдеры рассказали детали

Несмотря на то, что iPhone 17 Air может занять нишу "среднего" устройства, его стоимость, по данным инсайдеров, составит не менее 899 долларов - столько стоит iPhone 16 Plus.

Это выше базовой модели iPhone 17, но ниже версии Pro. Таким образом, Air, несмотря на упрощенную камеру и ограниченные функции, скорее будет позиционироваться как премиальный, а не доступный вариант.

Аналитики предполагают, что более вероятный сценарий - это запуск iPhone 17e в феврале 2026 года, по примеру релиза iPhone 16e. Такой шаг мог бы оживлять интерес к линейке iPhone в середине цикла. Это выглядит более амбициозной стратегией, чем традиционный выпуск новых цветов весной, к которому Apple прибегала ранее.

В пользу этого сценария говорит и недавний слух: в апреле 2025 года стало известно, что iPhone 17e уже близок к стадии пробного производства. Тогда же сообщалось, что выпуск может состояться в мае 2026 года.

Тем временем аналитик Мин-Чи Куо прогнозирует появление второго поколения iPhone 17e уже в первой половине следующего года.

На этом серия "e" может не остановиться. Согласно новым данным, Apple планирует представить iPhone 18e вместе со стандартной моделью iPhone 18 весной 2027 года. Это часть новой стратегии компании - разделить релизы базовых и Pro-версий на два этапа в течение года.

Если планы изменятся, Apple может вернуться к нерегулярному графику выпуска "e"-устройств - по аналогии с линейкой iPhone SE. Напомним, что первая модель SE вышла в 2016 году, вторая - в 2020-м, третья - в 2022 году.

Будущее серии "e" во многом зависит от успеха нынешнего iPhone 16e. И первые сигналы позитивны: по данным Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), смартфон занял 7% от всех продаж iPhone в США за первый неполный квартал присутствия на рынке.

Таким образом, если спрос сохранится, "e"-модели могут стать постоянной частью продуктовой линейки Apple - наряду с флагманами.