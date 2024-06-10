UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи буде економічне бронювання від мобілізації: відповідь Веніславського

Фото: Федір Веніславський, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Наразі питання щодо економічного бронювання розглядається, втім напрацьованих алгоритмів поки що немає.

Про це розповів член комітету Верховної ради (ВР) з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

"Питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно з точки зору багатьох представників виконавчої влади є актуальним, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б нам дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає", - заявив Веніславський. 

Зокрема він зауважив, що це питання навряд чи безболісно пройде у парламенті через свою сенситивність, а також наслідки з точки зору соціальної справедливості та відповідності Конституції. У зв'язку з чим ймовірно економічне бронювання не буде введено в короткостроковій перспективі. 

"Наприклад, як я вже неодноразово говорив, на мою думку, це може не відповідати Конституції України, тому що буде порушено принцип рівності. Наші колеги з комітету економічного розвитку вважають, що це потрібно, тому що економіка потребує підтримки", - пояснив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

За словами Веніславського, введення економічного бронювання дозволило б стимулювати розвиток економіки й забезпечити надходження податків, за які, наприклад, закуповуватиметься зброя, виплачуватиметься заробітна плата й грошове забезпечення наших бійців. 

"Це питання дуже складне, неоднозначне, але говорити про те, що вже є якісь ідеї, як його вирішити, на даний момент я не можу", - відзначив Веніславський. 

Економічне бронювання 

Варто відзначити, що голова ВР Руслан Стефанчук, своєю чергою, скептично ставиться до питання економічного бронювання від мобілізації. За його словами, ця модель не спрацювала в жодній країні світу. 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповідав, що наразі розглядається дві моделі економічного бронювання

  • сплата податків із зарплати 35 тисяч гривень; 
  • квотне бронювання за галузями. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні