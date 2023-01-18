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Чи буде ДПА для 4 і 9 класів в цьому році: відповідь Міносвіти

Фото: школярі наприкінці цього навчального року не здаватимуть ДПА (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Міносвіти України запропонувало скасувати для учнів 4-х і 9-х класів державну підсумкову атестацію (ДПА) наприкінці 2022/23 навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

Як зазначається у пресрелізі відомства, таке повідомлення було спричинено поширенням у низці ЗМІ недостовірної інформації щодо складання у 2023 році ДПА.

Тож, МОН надає офіційну відповідь, що відповідний наказ №19 від 11.01.23 підготовлено. Він надісланий до Міністерства юстиції України для проведення державної реєстрації.

Наказ набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Наприкінці 2022 року РБК-Україна повідомляло, що від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили в Україні тисячі закладів освіти, сотні - повністю зруйнували.

Крім того, ми писали, що наразі на тимчасово окупованих територіях України перебувають близько 95 тисяч школярів.

Нагадаємо, у Запорізделаютькій області росіяни в приміщеннях покинутих навчальних закладів розміщають не лише особовий склад, а й роблять склади боєкомплектів.

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Міносвіти