Для пропагандистських сюжетів. Окупанти розмістили склади БК у школах Запорізької області, - ЦНС

У Запорізькій області росіяни в приміщеннях покинутих навчальних закладів розміщають не лише особовий склад, а й складають боєкомплекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Склади створюють у підвалах прифронтових шкіл Василівського району. "Ворог навмисно робить цивільні об'єкти військовими цілями для провокацій та створення пропагандистських сюжетів", - зазначили у ЦНС.