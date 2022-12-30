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Для пропагандистських сюжетів. Окупанти розмістили склади БК у школах Запорізької області, - ЦНС

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П'ятниця 30 грудня 2022 01:54
Для пропагандистських сюжетів. Окупанти розмістили склади БК у школах Запорізької області, - ЦНС Фото: Окупанти розмістили склади БК у школах Запорізької області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Запорізькій області росіяни в приміщеннях покинутих навчальних закладів розміщають не лише особовий склад, а й складають боєкомплекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Склади створюють у підвалах прифронтових шкіл Василівського району.

"Ворог навмисно робить цивільні об'єкти військовими цілями для провокацій та створення пропагандистських сюжетів", - зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, українські військові 28 грудня вразили зосередження живої сили окупантів у районі Бердянська Запорізької області.

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Запорожская область Війна Росії проти України
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