Для пропагандистських сюжетів. Окупанти розмістили склади БК у школах Запорізької області, - ЦНС
Фото: Окупанти розмістили склади БК у школах Запорізької області (Getty Images)
У Запорізькій області росіяни в приміщеннях покинутих навчальних закладів розміщають не лише особовий склад, а й складають боєкомплекти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.
Склади створюють у підвалах прифронтових шкіл Василівського району.
"Ворог навмисно робить цивільні об'єкти військовими цілями для провокацій та створення пропагандистських сюжетів", - зазначили у ЦНС.
Нагадаємо, українські військові 28 грудня вразили зосередження живої сили окупантів у районі Бердянська Запорізької області.
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