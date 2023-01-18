Будет ли ГИА для 4 и 9 классов в этом году: ответ Минобразования

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, такое сообщение было вызвано распространением в ряде СМИ недостоверной информации о сдаче в 2023 году ГИА.

Поэтому МОН дает официальный ответ, что соответствующий приказ №19 от 11.01.23 подготовлен. Он направлен в Министерство юстиции Украины для проведения государственной регистрации.

Приказ вступит в силу со дня его официального опубликования.