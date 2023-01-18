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Будет ли ГИА для 4 и 9 классов в этом году: ответ Минобразования

Фото: школьники в конце этого учебного года не будут сдавать ГИА (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Минобразования Украины предложило отменить для учащихся 4-х и 9-х классов государственную итоговую аттестацию (ГИА) в конце 2022/23 учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, такое сообщение было вызвано распространением в ряде СМИ недостоверной информации о сдаче в 2023 году ГИА.

Поэтому МОН дает официальный ответ, что соответствующий приказ №19 от 11.01.23 подготовлен. Он направлен в Министерство юстиции Украины для проведения государственной регистрации.

Приказ вступит в силу со дня его официального опубликования.

В конце 2022 года РБК-Украина сообщало, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили в Украине тысячи учебных заведений, сотни - полностью разрушили.

Кроме того, мы писали, что на временно оккупированных территориях Украины находятся около 95 тысяч школьников.

Напомним, в Запорожской области россияне в помещениях оставленных учебных заведений размещают не только личный состав, но и делают склады боекомплектов.

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Минобразования