Чи буде додаткова мобілізація: Маляр пояснила, від чого це залежить

В Україні наразі не очікується додаткова мобілізація. Водночас усе залежатиме від ситуації на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

Коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану і мобілізації, Маляр зазначила, що станом на сьогодні у Генштабі вистачає тих людей, які були мобілізовані. Водночас вона додала, що необхідно бути готовими до усіх варіантів розвитку подій.