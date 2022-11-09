Чи буде додаткова мобілізація: Маляр пояснила, від чого це залежить
В Україні наразі не очікується додаткова мобілізація. Водночас усе залежатиме від ситуації на фронті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
Коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану і мобілізації, Маляр зазначила, що станом на сьогодні у Генштабі вистачає тих людей, які були мобілізовані.
Водночас вона додала, що необхідно бути готовими до усіх варіантів розвитку подій.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Тобто, до 19 лютого наступного року.
Як відзначив секретар РНБО Олексій Данілов, мобілізація в Україні йде за планом і зараз немає потреби у додатковому наборі.
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