ua ru
Ср, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи буде додаткова мобілізація: Маляр пояснила, від чого це залежить

Новость на русском →
Середа 09 листопада 2022 16:49
Чи буде додаткова мобілізація: Маляр пояснила, від чого це залежить Фото: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України (гfacebook.com/ganna.maliar)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні наразі не очікується додаткова мобілізація. Водночас усе залежатиме від ситуації на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

Коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану і мобілізації, Маляр зазначила, що станом на сьогодні у Генштабі вистачає тих людей, які були мобілізовані.

Водночас вона додала, що необхідно бути готовими до усіх варіантів розвитку подій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Тобто, до 19 лютого наступного року.

Як відзначив секретар РНБО Олексій Данілов, мобілізація в Україні йде за планом і зараз немає потреби у додатковому наборі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України
NEWS
Шлях до Херсона. Експерт пояснив важливість звільнення Снігурівки
Шлях до Херсона. Експерт пояснив важливість звільнення Снігурівки
DAILY
Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією