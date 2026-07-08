Чи буде дефіцит продукції Philip Morris після атаки на склад у Києві: що кажуть у компанії

Компанія Philip Morris повністю перебудувала логістику через воєнні ризики. Споживачам обіцяють відсутність дефіциту продукції навіть після атаки.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив комерційний директор "Філіп Морріс в Україні" Михайло Муллер.
За його словами, від початку повномасштабного вторгнення компанія інвестувала у створення розгалуженої мережі з 10 власних складів. Водночас дистрибʼютори, які співпрацюють з виробником, також розгорнули власну складську інфраструктуру.
Він зазначив, що така багаторівнева модель дозволяє компанії не залежати від однієї точки зберігання. Це допомагає швидко переналаштовувати ланцюги постачання та мінімізувати операційні ризики в умовах війни.
Наразі компанія оперативно змінює логістичні маршрути. Протягом найближчого тижня планується повністю переналаштувати систему постачання товарів.
При цьому у точках продажу є достатньо запасів продукції. У компанії запевняють, що ні бізнес-партнери, ні споживачі не відчують перебоїв чи затримок із поставками.
Нагадаємо, раніше внаслідок масованої нічної ракетної атаки Росії було повністю знищено склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна" у Києві.
Під час повітряної тривоги всі співробітники перебували в укритті відповідно до протоколів безпеки, завдяки чому вдалося зберегти життя та здоров’я людей.
У компанії зазначали, що попри втрату об'єкта та оцінку збитків, команда оперативно ліквідовує наслідки атаки і задіяла план диверсифікації логістичної мережі.