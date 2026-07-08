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Будет ли дефицит продукции Philip Morris после атаки на склад в Киеве: что говорят в компании

18:44 08.07.2026 Ср
2 мин
Компания заранее готовилась и создала разветвленную сеть складов
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: Россия ударила по складу Philip Morris в Киеве (Getty Images)

Компания Philip Morris полностью перестроила логистику из-за военных рисков. Потребителям обещают отсутствие дефицита продукции даже после атаки.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил коммерческий директор "Филипп Моррис в Украине" Михаил Муллер.

Новая модель логистики и склады

По его словам, с начала полномасштабного вторжения компания инвестировала в создание разветвленной сети из 10 собственных складов. В то же время, дистрибьюторы, сотрудничающие с производителем, также развернули собственную складскую инфраструктуру.

Он отметил, что подобная многоуровневая модель позволяет компании не зависеть от одной точки хранения. Это помогает быстро перенастраивать цепи поставок и минимизировать операционные риски в условиях войны.

Что будет с поставками

В настоящее время компания оперативно меняет логистические маршруты. В течение ближайшей недели планируется полностью перенастроить систему поставок товаров.

При этом в точках продаж достаточно запасов продукции. В компании уверяют, что ни бизнес-партнеры, ни потребители не ощутят перебоев или задержек с поставками.

Удар по складу Philip Morris

Напомним, ранее в результате массированной ночной ракетной атаки России был полностью уничтожен склад готовой продукции компании "Филипп Моррис Украина" в Киеве.

Во время воздушной тревоги все сотрудники находились в укрытии в соответствии с протоколами безопасности, благодаря чему удалось сохранить жизнь и здоровье людей.

В компании отмечали, что, несмотря на потерю объекта и оценку убытков, команда оперативно ликвидирует последствия атаки и задействовала план диверсификации логистической сети.

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КиевРоссийская ФедерацияPhilip Morris Война в УкраинеРакетный удар