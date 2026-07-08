Будет ли дефицит продукции Philip Morris после атаки на склад в Киеве: что говорят в компании

Новая модель логистики и склады

По его словам, с начала полномасштабного вторжения компания инвестировала в создание разветвленной сети из 10 собственных складов. В то же время, дистрибьюторы, сотрудничающие с производителем, также развернули собственную складскую инфраструктуру.

Он отметил, что подобная многоуровневая модель позволяет компании не зависеть от одной точки хранения. Это помогает быстро перенастраивать цепи поставок и минимизировать операционные риски в условиях войны.

Что будет с поставками

В настоящее время компания оперативно меняет логистические маршруты. В течение ближайшей недели планируется полностью перенастроить систему поставок товаров.

При этом в точках продаж достаточно запасов продукции. В компании уверяют, что ни бизнес-партнеры, ни потребители не ощутят перебоев или задержек с поставками.

Удар по складу Philip Morris

Напомним, ранее в результате массированной ночной ракетной атаки России был полностью уничтожен склад готовой продукции компании "Филипп Моррис Украина" в Киеве.