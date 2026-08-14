UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Чи буде дефіцит продуктів і ріст цін? В Кабміні оцінили наслідки ударів РФ

13:45 14.08.2026 Пт
2 хв
Проблеми є, однак панікувати не варто
aimg Юлія Капітонова
Фото: Наразі дефіциту продовольства в Україні немає (Getty Images)

Росія дедалі активніше пошкоджує та знищує склади торговельних мереж в Україні. Попри це, наразі ситуація не є критичною.

З такою заявою під час брифінгу виступив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна.

Глава відомства запевнив, що наразі українцям не варто боятися дефіциту продовольства - його немає.

Висоцький не приховує, що ворожі удари призвели до збоїв окремих логістичних шляхів, однак поки ситуація під контролем.

Міністр також додав, що Кабмін намагається залучити всі доступні резервні місця для зберігання продуктів - пошук альтернатив для знищених складів триває.

Висоцький визнає, що без додаткових витрат не минеться.

"Але це точно не такі витрати, які можуть говорити про зміну ціни на десятки відсотків - такого також на сьогодні немає і в цілому не буде", - наголосив глава відомства.

За його словами, певну частину продукції до магазинів доведеться доставляти "з коліс".

Він також запевнив, що втрати продукції у межах 30-40% можна замінити відносно швидко.

Ба більше, Кабмін уже розпочав додатковий аналіз цінової ситуації. Станом на сьогодні різких стрибків цін не зафіксовано.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаВійна Росії проти УкраїниАтака дронівМагазини