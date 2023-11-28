Чи буде дефіцит продуктів через блокаду польського кордону: прогноз рітейлерів

Блокада польськими перевізниками кордону з Україною поки що має точковий негативний ефект на економіку. Можливий дефіцит швидкопсувних товарів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно ".

Рітейлери говорять про те, що проблема виникла з товарами, що швидко псуються, і тими, які вимагають потрібних умов для зберігання.

Щоб уникнути дефіциту загалом, фахівці змушені змінювати логістику, каже виконавчий директор Українського фуд-рітейлу альянсу Наталія Петрівська.

"Для задоволення потреб покупців частина товарів прямує через інші пункти пропуску, хоча логістика значно подорожчала, компанії несуть додаткові витрати та збитки. Через зміну маршрутів ми сподіваємося, що на сьогоднішній день значного дефіциту не буде, хоча певний товар буде нерентабельним для імпортування, тому компанії розглядатимуть доцільність його ввезення", - пояснює Петрівська у коментарі РБК-Україна.

Окрім того, через польський кордон в Україну завозилося до 30% автогазу від загального імпорту. Через його скорочення ціна на газ почала зростати, але трейдери знайшли альтернативні варіанти, каже директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

"Зокрема (перевезення - ред.) через Словаччину. Тому очікуємо, що протягом двох тижнів проблема вирішиться", - сказав Куюн у коментарі РБК-Україна.

Блокада кордону

Нагадаємо, блокада кордону Польщі з Україною, що почалася 7 листопада, вже вплинула на обсяги імпорту продуктів з Європи. Поки суттєвого дефіциту серед продукції не спостерігається, проте польські виробники молочних, м'ясних продуктів та яєць останнім часом багато хто представлений на прилавках супермаркетів України.

У Мінагрополітики прогнозують, що блокада українського кордону польськими перевізниками може призвести до дефіциту та подорожчання імпортних продовольчих товарів, солі, цитрусових, бананів, а також морепродуктів та риби.